As veias pulmonares não se conectam com o átrio esquerdo; em vez disso, toda a drenagem das veias pulmonares entra na circulação venosa sistêmica através de várias conexões (neste caso, a veia de ligação está em uma posição supracardíaca, que significa acima do coração). As veias de ligação podem também estar situadas abaixo do coração (em uma posição infracardíaca) ou até por trás do coração. O fluxo sanguíneo sistêmico depende da derivação atrial direita-esquerda.