A doença inflamatória pélvica é geralmente causada por bactérias da vagina. As bactérias podem se mover para cima e infectar o útero e/ou as trompas de Falópio (mostrado aqui). Às vezes, as trompas de Falópio infectadas ficam bloqueadas. Um bloqueio das trompas pode fazer com que elas fiquem inchadas porque o líquido fica preso.