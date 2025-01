As células normais da superfície do colo do útero podem mudar lentamente, tornando-se anormais. Sem tratamento, essas alterações, chamadas de displasia ou neoplasia intraepitelial cervical (NIC), podem dar origem a câncer. A NIC é classificada como sendo leve (NIC grau 1), moderada (NIC grau 2) ou grave (NIC grau 3).