A discectomia envolve a remoção cirúrgica da protrusão de parte do disco. Esse procedimento pode ser realizado quando um disco com hérnia estiver causando ciática implacável ou crônica, fraqueza, perda de sensação ou perda de controle da bexiga e do intestino. Às vezes, parte da vértebra também precisa ser removida. Esse procedimento é chamado laminectomia.