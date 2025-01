Os DEAs são fáceis de usar. A Cruz Vermelha e outras organizações fornecem sessões de formação sobre o uso dos DEAs. A maioria das sessões de treinamento demora somente algumas horas; mas é possível usar um DEA mesmo se você nunca tiver participado de um curso de treinamento. Diferentes DEAs têm instruções ligeiramente diferentes de uso. As instruções estão escritas no DEA, e DEAs mais modernos também usam instruções de voz para orientar o usuário em cada passo. Os DEAs estão disponíveis em muitos locais públicos, como estádios, aeroportos e casas de show. As pessoas informadas por seu médico da probabilidade de desenvolverem fibrilação ventricular, mas que não têm um desfibrilador implantado, podem desejar comprar um DEA para uso doméstico pelos membros da família, que devem ser treinados para o uso.