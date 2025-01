O joelho é projetado para sua própria proteção. Ele é completamente cercado por uma cápsula articular que é flexível o suficiente para permitir o movimento, porém resistente o suficiente para manter a articulação unida. A cápsula é revestida por tecido sinovial, que secreta o líquido sinovial para lubrificar a articulação. Uma cartilagem resistente ao desgaste recobre as extremidades do osso da coxa (fêmur) e do osso da canela (tíbia), ajudando a reduzir o atrito durante o movimento. Amortecedores de cartilagem (meniscos) atuam como almofadas entre os dois ossos e ajudam a distribuir o peso do corpo na articulação. Sacos cheios de líquido (bursas) fornecem amortecimento entre estruturas como a tíbia e o tendão ligado à rótula (tendão patelar). Cinco ligamentos ao longo das laterais e da parte de trás do joelho reforçam a cápsula articular, adicionando estabilidade. A rótula (patela) protege a parte frontal da articulação.