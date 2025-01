Alguns dos vasos sanguíneos do feto estão contidos em pequenas projeções da placenta semelhantes a um fio de cabelo (vilosidades), que se expandem dentro da parede do útero. O sangue materno passa pelo espaço que rodeia as vilosidades (espaço interviloso). Apenas uma membrana fina (membrana placentária) separa o sangue da mãe no espaço interviloso do sangue do feto nas vilosidades. Os medicamentos no sangue materno podem atravessar essa membrana, chegar nos vasos sanguíneos das vilosidades, atravessar o cordão umbilical e alcançar o feto.