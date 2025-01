Uma vez por mês, um óvulo é liberado do ovário e entra na trompa de Falópio. Depois da relação sexual, os espermatozoides se deslocam da vagina até as trompas de Falópio, onde um espermatozoide pode fecundar o óvulo. As células do ovo continuam a se dividir conforme o ovo se move em direção ao útero, onde ele se implanta na parede.