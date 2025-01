É comum que um mixoma no átrio esquerdo se desenvolva a partir de um pedículo e oscile livremente com o fluxo sanguíneo. Ao oscilar, o mixoma pode mover-se para fora e para dentro da válvula mitral adjacente, que se abre do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Esse movimento oscilante pode tapar e destapar a válvula sucessivamente, de modo que o fluxo sanguíneo é interrompido intermitentemente.