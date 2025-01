Quando os ossos que unem a cabeça e o pescoço estão exercendo pressão sobre o cérebro, medula espinhal ou nervos, a tração é geralmente necessária para realinhar (reduzir) as estruturas. A tração normalmente envolve um dispositivo que cerca e é fixado à cabeça. Esse dispositivo é chamado de anel do halo. Ele é fixo na cabeça da pessoa com quatro pinos: dois em cada lado da cabeça. O anel do halo é também ligado ao colete (chamado “halo vest”) ao redor do torso da pessoa para imobilizar o pescoço.