Amostras de medula óssea são em geral coletadas do osso do quadril (crista ilíaca). A pessoa pode se deitar de lado, de costas para o médico, com o joelho da perna superior dobrado. Após desinfetar a pele e anestesiar a área sobre o osso com um anestésico local, o médico introduz uma agulha no osso e recolhe a amostra de medula.