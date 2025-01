10. Algumas larvas se tornam larvas filariformes no intestino grosso e reinfectam a pessoa. Elas penetram na parede do intestino ou são excretadas nas fezes e penetram na pele ao redor do ânus ou na pele das nádegas ou coxas. Em ambos os casos, elas seguem o ciclo habitual de infecção (ir aos pulmões e garganta e ser engolidas).