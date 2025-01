4. Após acasalar, vermes fêmeas maduros produzem ovos, os quais se desenvolvem em formas imaturas do verme chamadas microfilárias. Um verme pode produzir 1.000 microfilárias por dia. As microfilárias normalmente vivem na pele e nos vasos linfáticos, mas às vezes estão presentes na corrente sanguínea, na urina e no escarro.