Em cada lado do corpo, o nervo ciático corre desde a parte inferior da coluna vertebral, por atrás da articulação do quadril, em direção à nádega e a parte de trás do joelho. Nesta região, o nervo ciático se divide em diversos ramos e continua até o pé. Quando o nervo ciático ou as raízes nervosas que compõe o nervo ciático são pinçados, estão inflamados ou lesionados, a dor – ciática – pode irradiar-se ao longo do nervo ciático até o pé.