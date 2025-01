Quando se está prestando cuidados em casa, as pessoas e/ou cuidadores podem escolher entre uma cama hospitalar manual e elétrica. No caso de uma cama manual, todas as alterações na posição (como elevar ou abaixar a cabeceira da cama ou ajustar a altura da cama) precisam ser realizadas utilizando-se uma manivela. No caso de uma cama elétrica, a posição e a altura da cama podem ser alteradas apertando-se um botão.