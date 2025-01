O aparelho auditivo que se coloca atrás da orelha é o mais potente, mas também o menos atraente. O aparelho auditivo que se coloca dentro do ouvido é a melhor escolha em casos de perda grave da audição. É fácil de ajustar, mas difícil de usar ao telefone. O aparelho auditivo dentro do canal auditivo é utilizado em casos de perda leve a moderada da audição. Esse aparelho é relativamente discreto. O aparelho auditivo que se coloca totalmente dentro do canal auditivo é utilizado em casos de perda leve a moderada da audição. Esse aparelho tem boa qualidade de som, é quase invisível, e pode ser usado facilmente para falar ao telefone. É removido puxando-se por um pequeno fio. Contudo, é o mais dispendioso e o mais difícil de ajustar.