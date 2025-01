No centro desta imagem se encontra a vagina, um canal formado por músculo liso. A pequena abertura diretamente acima dela é a uretra, que é a abertura da bexiga. Abaixo da vagina se encontra o ânus. Acima da uretra se encontra o clitóris, um corpo de tecido erétil homólogo ao pênis. A vagina está rodeada pelos pequenos lábios, que estão rodeados pelos grandes lábios. O osso púbico fica na parte superior. O tecido roxo é uma continuação do clitóris, a crura do clitóris. O bulbo do vestíbulo (azul) também é formado por tecido erétil. Abaixo do bulbo fica a glândula de Bartholin, que secreta muco para lubrificar a vagina.