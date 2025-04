Como qualquer outro tecido do corpo, o músculo cardíaco deve receber sangue rico em oxigênio e ter seus resíduos removidos pelo sangue. A artéria coronária direita e a artéria coronária esquerda, que se ramificam da aorta imediatamente depois que esta sai do coração, levam sangue rico em oxigênio ao músculo cardíaco. A artéria coronária direita se ramifica na artéria marginal e na artéria interventricular posterior, localizadas na superfície posterior do coração. A artéria coronária esquerda (tipicamente chamada de artéria coronária esquerda principal) se ramifica na artéria circunflexa e na artéria descendente anterior esquerda. As veias cardíacas coletam o sangue que contém os resíduos provenientes do músculo cardíaco e o despejam em uma grande veia situada na superfície posterior do coração denominada seio coronário, que devolve o sangue para o átrio direito.