A trompa de Eustáquio ajuda a manter a mesma pressão de ar em ambos os lados do tímpano, permitindo que o ar exterior entre no ouvido médio. Quando a trompa de Eustáquio está obstruída, o ar não consegue chegar ao ouvido médio, então a pressão diminui. Quando a pressão de ar é menor no ouvido médio do que no canal auditivo, o tímpano arqueia para dentro. As diferenças de pressão podem provocar dor e danificar ou perfurar o tímpano.