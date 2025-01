A imagem superior mostra uma úlcera bacteriana opaca da córnea (geralmente branco-acinzentada, mas amarelada nesta fotografia, porque foi corada com corante fluoresceína – seta preta) e vermelhidão da conjuntiva. A camada de pus (seta azul) se encontra no interior do olho, bem na região inferior da íris. A imagem inferior mostra a melhora após uma semana de colírio com antibiótico.