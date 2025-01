Alergias a medicamentos

University of Illinois at Chicago College of Pharmacy

As pessoas às vezes confundem muitas reações adversas medicamentosas com alergias. Por exemplo, pessoas que sofrem de desconforto estomacal depois de tomarem aspirina (uma reação adversa comum) costumam dizer que são “alérgicas” à aspirina. No entanto, essa não é uma reação alérgica real. As verdadeiras reações alérgicas envolvem a ativação do sistema imune pela droga ou medicamento (consulte também Considerações gerais sobre reações alérgicas). O uso de aspirina pode causar desconforto estomacal porque a aspirina interfere na barreira de defesa natural do estômago contra o ácido gástrico.

Reações alérgicas (geralmente hipersensibilidade) a substâncias (incluindo medicamentos) são relativamente incomuns. Em contraste com outros tipos de reações adversas medicamentosas, o número e a gravidade das reações alérgicas normalmente não se correlacionam com a quantidade de medicamento tomada. Para pessoas alérgicas a um medicamento, mesmo uma pequena quantidade do medicamento pode desencadear uma reação alérgica (consulte Reações alérgicas: introdução). Essas reações variam de reações leves e simplesmente irritantes a reações graves e fatais. Alguns exemplos são

Erupção cutânea e prurido

Febre

Constrição das vias aéreas e sibilos

Inchaço dos tecidos (tais como a caixa de voz [laringe] e a abertura entre as cordas vocais que se fecha para interromper o fluxo de ar para os pulmões [glote]), o que dificulta a respiração

Queda da pressão arterial, algumas vezes para níveis perigosamente baixos

Outros tipos de reações alérgicas a medicamentos são ainda menos comuns do que as reações de hipersensibilidade. Eles geralmente demoram dias ou semanas para se desenvolver e tendem a durar mais tempo. Essas reações envolvem diferentes tipos de anticorpos que reagem com um medicamento e atacam diferentes partes do corpo. Por exemplo, eles podem afetar glóbulos vermelhos e causar anemia ou causar inflamação que pode afetar a pele, as articulações ou os rins.

Alergias a medicamentos não podem ser previstas, dado que as reações ocorrem após uma pessoa ter sido previamente exposta ao medicamento (seja aplicado na pele, tomado por via oral ou injetado) uma ou mais vezes sem qualquer reação alérgica. Uma reação leve pode ser tratada com um anti-histamínico. Uma reação anafilática grave ou de risco à vida pode exigir uma injeção de epinefrina (também chamada adrenalina) ou de um corticosteroide, como a hidrocortisona.

Antes de receitarem um novo medicamento, os médicos costumam perguntar se a pessoa tem algum tipo de alergia a medicamentos conhecida. As pessoas que tiveram reações alérgicas graves devem usar um colar ou pulseira de alerta médico descrevendo suas alergias a medicamentos. Essas informações (por exemplo, alergia à penicilina) podem alertar a equipe médica e paramédica em caso de uma emergência.