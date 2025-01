Bioequivalência e intercambialidade de medicamentos genéricos

Os fabricantes devem conduzir estudos para determinar se a sua versão é bioequivalente à do medicamento original — ou seja, se a versão genérica libera seu princípio ativo (medicamento) na corrente sanguínea praticamente na mesma velocidade e praticamente nas mesmas quantidades que o medicamento original. Uma vez que já se demonstrou que o ingrediente ativo no medicamento genérico é seguro e eficaz nos testes do medicamento com nome comercial, devem ser conduzidos apenas estudos de bioequivalência para demonstrar que a versão genérica produz praticamente os mesmos níveis de medicamento no sangue em função do tempo e, assim, apenas um número relativamente pequeno de voluntários saudáveis (24 a 36) é necessário.

Embora as pessoas geralmente pensem em formas de apresentação orais, como comprimidos, cápsulas e líquidos, quando pensam em medicamentos genéricos, aqueles com outras formas de apresentação, como injeções, adesivos, inaladores e outras, também devem atender ao padrão de bioequivalência. A agência reguladora de administração de alimentos e medicamentos dos EUA [U.S. Food and Drug Administration] estabelece os padrões de equivalência para as diferentes apresentações farmacêuticas do medicamento.

O fabricante do medicamento de nome comercial também deve comprovar a bioequivalência antes que uma nova forma de um medicamento aprovado possa ser comercializada. Novas formas incluem novas formas de apresentação ou potências de um produto farmacêutico de nome comercial já existente, bem como qualquer outra forma modificada que seja desenvolvida e novos medicamentos genéricos. Às vezes, a forma que foi testada originalmente é modificada por razões comerciais. Por exemplo, os comprimidos podem precisar ser mais resistentes, aromatizantes ou corantes podem ser adicionados ou modificados ou ingredientes inativos podem ser alterados para aumentar a aceitação pelo consumidor.