Considerações gerais sobre medicamentos

Compreender um pouco da nomenclatura dos medicamentos pode facilitar a compreensão dos rótulos dos produtos farmacêuticos. Todo medicamento tem pelo menos três nomes – um nome químico, um nome genérico (não proprietário ou oficial) e um nome comercial (patenteado ou registrado) (consulte a barra lateral O que há em um nome?).

O nome químico descreve a estrutura atômica ou molecular do medicamento. Esse nome geralmente é muito complexo e complicado para o uso comum. Então, um órgão oficial atribui um nome genérico para os medicamentos.

Nomes genéricos atribuídos a medicamentos de uma categoria específica (classe) geralmente têm a mesma terminação. Por exemplo, os nomes de todos os betabloqueadores, que são utilizados para o tratamento de distúrbios como hipertensão arterial, terminam em “lol” (como metropolol e propanolol).

O nome comercial é escolhido pela empresa farmacêutica que fabrica ou distribui o medicamento. Os medicamentos patenteados geralmente são vendidos com um nome comercial. As versões genéricas de medicamentos com nome comercial, fabricados depois de expirada a patente da empresa farmacêutica, podem ser vendidas com o nome genérico (por exemplo, ibuprofeno) ou com o nome comercial do fabricante (por exemplo, Addaparin).