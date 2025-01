Uma fratura do crânio é uma quebra de um osso que rodeia o cérebro.

Fraturas do crânio podem ocorrer com ou sem danos cerebrais.

Os sintomas podem incluir, dor, sintomas de dano cerebral e, em determinadas fraturas, extravasamento de líquido do nariz ou dos ouvidos ou lesões atrás dos ouvidos ou em torno dos olhos.

É usada a tomografia computadorizada para diagnosticar fraturas do crânio.

Muitas fraturas do crânio não requerem qualquer tratamento.

(Consulte também Considerações gerais sobre traumatismos cranianos.)

Fraturas no crânio podem resultar de ferimentos que rasgam a pele (chamados de lesões abertas), bem como daqueles que não rasgam (chamados de lesões fechadas).

Nos indivíduos com uma fratura de crânio, o dano cerebral pode ser mais grave do que nos que sofreram um traumatismo craniano sem fratura. A gravidade de uma fratura do crânio depende parcialmente do tipo e da localização da fratura. Com frequência, se os ossos do crânio estão fraturados, mas permanecem no lugar, o cérebro não é danificado.

Algumas fraturas do crânio lesionam as artérias e as veias, que sangram nos espaços ao redor do tecido cerebral. Pode haver acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio, causando um hematoma intracraniano.

Algumas fraturas, sobretudo as que têm origem na região posterior e no fundo (base) do crânio, laceram as meninges (as camadas de tecido que revestem o cérebro). Fraturas na base do crânio, que é bastante espessa, indicam que a lesão foi de alto impacto e é mais provável haver dano cerebral.

Se uma fratura rompe a pele, bactérias podem entrar no crânio através dessa fratura, causando infecções e graves danos cerebrais.

Por vezes, fragmentos do osso do crânio fraturado exercem pressão para dentro e danificam o cérebro. Estes tipos de fraturas são chamadas fraturas com afundamento. As fraturas do crânio com afundamento podem expor o cérebro ao ambiente e a materiais estranhos, causando infecções ou formação de abscessos (acúmulos de pus) no cérebro.

Fraturas do crânio em bebês Nos bebês que apresentam uma fratura do crânio, por vezes, as meninges que cercam o cérebro projetam‑se através da fratura e ficam presas por esta, formando um saco cheio de líquido, designado fratura em crescimento ou cisto leptomeníngeo. O saco aparece ao longo de 3 a 6 semanas e pode ser a primeira evidência de que o crânio está fraturado.

Sintomas de fraturas do crânio Existem determinados sintomas que sugerem uma fratura na base do crânio: Líquido cefalorraquidiano, líquido transparente que circula pela superfície do cérebro entre as meninges, pode sair pelo nariz (rinorreia) ou pelos ouvidos (otorreia).

Pode acumular-se sangue atrás do tímpano ou, se o tímpano for perfurado, poderá sair sangue do ouvido.

Podem formar-se hematomas atrás da orelha (sinal de Battle) ou à volta dos olhos (olhos de guaxinim). Pode acumular-se sangue nos seios, que poderão também estar fraturados. Se a fratura danificou o cérebro, a pessoa pode ter os seguintes sintomas: Sonolência e confusão persistentes ou crescentes

Convulsões

Vômitos repetidos

Dor de cabeça intensa

Incapacidade de sentir ou mover um braço ou perna

Dificuldade de reconhecer as pessoas ou o ambiente

Perda de equilíbrio

Dificuldade em falar ou enxergar

Falta de coordenação

Diagnóstico de fraturas do crânio Tomografia computadorizada Os médicos suspeitam de uma fratura do crânio baseados nas circunstâncias, sintomas e resultados de um exame físico nas pessoas que sofreram um traumatismo craniano. Para confirmar uma fratura do crânio, os médicos recorrem a tomografia computadorizada (TC). A TC é mais eficaz do que a imagem por ressonância magnética (RM) para diagnosticar fraturas do crânio. No entanto, a TC ou a RM são geralmente feitas para avaliar se há danos cerebrais. As radiografias do crânio raramente são úteis em pessoas que sofreram um traumatismo craniano. Você sabia que...