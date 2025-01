A concussão é uma alteração da função mental ou do nível de consciência, causada por um traumatismo craniano. Uma concussão pode envolver perda de consciência e pode ocorrer sem danos óbvios às estruturas cerebrais.

(Ver também Concussão relacionada a esportes e Considerações gerais sobre traumatismos cranianos.)

No caso das concussões, não é possível detectar danos cerebrais em exames de diagnóstico por imagem, tais como tomografia computadorizada (TC) ou imagem por ressonância magnética (RM). No entanto, as células cerebrais ficam temporariamente danificadas ou disfuncionais e a pessoa apresenta sintomas perceptíveis.

Os sintomas de uma concussão, que são temporários, incluem 1 ou mais dos seguintes:

Confusão: Parecer confuso ou atordoado e/ou responder lentamente

Perda de memória: Não ser capaz de se lembrar de eventos que ocorreram logo antes do trauma ou logo após

Visão dupla

Sensibilidade à luz

Tontura, movimentos descoordenados e problemas de equilíbrio

Dor de cabeça

Náusea e vômito

Zumbido nos ouvidos (acúfeno)

Perda do olfato ou do paladar

(Consulte também Considerações gerais sobre traumatismos cranianos.)

Pode haver perda de consciência durante um breve período de tempo, raramente chegando a mais de 15 minutos. Outras podem não perceber que sofreram uma concussão.

A síndrome pós-concussional refere-se a determinados sintomas que por vezes ocorrem até algumas semanas após uma concussão. Esses sintomas incluem 1 ou mais dos seguintes:

Cefaleias

Dificuldade em dormir

Fadiga

Problemas com a memória recente

Dificuldade de concentração

Sensibilidade a luz ou ruído

Alterações de personalidade, como irritabilidade ou alterações de humor

Os sintomas de síndrome pós-concussional são comuns durante a semana após a concussão e são geralmente resolvidos durante a segunda semana. Contudo, por vezes os sintomas poderão persistir durante meses ou, mais raramente, durante anos. As pessoas que sofrem de uma concussão parecem ficar mais suscetíveis a sofrerem outra concussão, especialmente se a nova lesão ocorrer antes de os sintomas da concussão anterior terem desaparecido por completo.

Para diagnosticar uma concussão, os médicos devem se certificar que as estruturas cerebrais não estejam danificadas. Poderá ser necessário realizar uma TC, uma RM ou ambas. Se não houver dano cerebral estrutural, é necessário tratar somente os sintomas.

Em relação à concussão, é administrado paracetamol para aliviar as dores. A pessoa não deverá tomar aspirina ou outro medicamento anti-inflamatório não esteroide (AINE), pois estes interferem com a coagulação sanguínea e podem contribuir para o sangramento de vasos sanguíneos danificados. Repouso do corpo e do cérebro é o melhor tratamento para uma concussão.

O tratamento da síndrome pós-concussional baseia-se na gravidade dos sintomas. O repouso e uma vigilância rigorosa são importantes. Se os sintomas se agravarem, a pessoa que sofreu uma concussão deve ser levada ao médico ou ao hospital para avaliação. Os atletas que sofreram concussões devem voltar a jogar gradualmente, depois de etapas específicas na reabilitação.

As pessoas que experienciam dificuldades emocionais poderão precisar de psicoterapia.

A pessoa não deve voltar a praticar esportes de contato após uma concussão até que todos os efeitos adversos estejam resolvidos e até a avaliação médica ter sido concluída.

A ocorrência de concussões repetidas pode aumentar o risco de demência, doença de Parkinson e depressão mais tarde na vida da pessoa.