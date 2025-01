Prioridades dos primeiros socorros de emergência

A primeira prioridade durante uma emergência médica é salvar vidas. Uma pessoa inconsciente e não responsiva pode estar perto da morte, e os socorristas devem avaliar a situação e começar o tratamento conforme necessário para restabelecer e manter as vias respiratórias (A, do inglês airway), respiração (B, do inglês breathing) e circulação (C, circulation), o ABC da vida. Um problema que ocorra em qualquer um desses sistemas pode ser fatal, se não for corrigido rapidamente.

As vias respiratórias, que são a passagem através da qual o ar circula até aos pulmões, podem ficar obstruídas (por exemplo, por engasgo ou aspiração de um pedaço de comida). Muitos distúrbios, como enfisema e asma podem dificultar a respiração. A circulação do sangue, que depende do bombeamento e batimento do músculo cardíaco, pode parar durante a parada cardíaca. Pessoas que não são profissionais de saúde devem fornecer assistência médica somente se puderem fazê-lo de forma segura para si e para a pessoa que está tendo uma emergência de saúde. Por exemplo, elas não devem entrar em um edifício em chamas ou tentar salvar alguém de um ambiente perigoso, como próximo a um penhasco. Sem treinamento ou equipamento adequados, as pessoas que tentam um resgate podem acabar se ferindo também.

Depois de avaliar a situação, os socorristas devem iniciar imediatamente o atendimento de emergência, se apropriado para a situação, que pode incluir

Manobras para aliviar a obstrução das vias respiratórias (por exemplo, compressões abdominais, também chamadas de manobra de Heimlich)

Reanimação cardiopulmonar (RCP) para pessoas em parada cardíaca

Aplicar pressão direta nas áreas com sangramento visível

A próxima prioridade é obter assistência médica, contatando os cuidados médicos de emergência. Os cuidados médicos de emergência podem ser acessados ligando-se para o número de emergência local. A pessoa que fizer o telefonema deve fornecer rapidamente ao interlocutor a descrição mais completa possível do estado da pessoa em questão e relatar como ocorreu a lesão ou a doença. Não deve desligar o telefone até lhe serem dadas as indicações de como proceder. Se várias pessoas leigas (socorristas) estiverem presentes, um deve chamar socorro, enquanto os outros iniciam a avaliação e os primeiros socorros. Se apenas um socorrista estiver disponível, espere para pedir ajuda até depois de iniciar o atendimento de emergência.

Após ligar para o serviço de emergência local, os socorristas, quando necessário, também podem administrar às pessoas os seguintes medicamentos de resgate:

Epinefrina em um dispositivo de injeção intramuscular pré-medido e de dose única (por exemplo, EpiPen) para reações alérgicas com risco à vida (anafilaxia), como após uma picada de abelha ou ingestão de um alimento ao qual a pessoa é alérgica

Naloxona, no nariz ou por injeção intramuscular, caso a pessoa pare ou esteja quase parando de respirar após uma sobredosagem de opioide (por exemplo, heroína, oxicodona [incluindo Oxycontin], fentanil)

Caso se tratem de muitas pessoas lesionadas, a que apresentar ferimentos mais sérios deve ser tratada em primeiro lugar. A avaliação deve durar menos de um minuto para cada pessoa lesionada. Em cada caso, o socorrista deve avaliar se a situação é

de risco à vida

urgente, mas não de risco à vida

não urgente

Pode ser difícil determinar qual necessita um tratamento mais urgente: uma pessoa que grita de dor pode ter uma lesão menos séria do que outra que não consegue respirar ou que esteja em coma, estando, portanto, sem sinais. A dificuldade respiratória e o sangramento abundante representam riscos de vida, mas uma mão ou pé fraturado pode quase sempre esperar tratamento, independentemente da dor.

Quando houver muitas pessoas com lesões sérias e os recursos forem limitados, os socorristas podem precisar fornecer tratamento somente às pessoas que considerarem ter uma possibilidade de sobrevida.

Quando as pessoas lesionadas não forem capazes de fornecer informações médicas por estarem confusas, inconscientes ou devido à gravidade de sua condição, a informação deve ser obtida por outros meios. Por exemplo, se ao lado de uma pessoa inconsciente estiver um frasco vazio de comprimidos, a embalagem deve ser entregue ao pessoal da emergência. A descrição de como alguém sofreu a lesão e a informação de testemunhas, familiares ou socorristas pode ser fundamental para se estabelecer o tratamento.

As pessoas que não precisam de tratamento urgente são tranquilizadas e recebem medidas simples, como receber uma manta e ser acalmadas e aquecidas, enquanto esperam para ser tratadas.

Para evitar a propagação de infecções transmitidas pelo sangue, os socorristas devem se proteger seguindo precauções universais, que são uma abordagem para prevenir a transmissão de infecções considerando todo sangue e fluidos corporais humanos como potencialmente infecciosos. Por exemplo, doenças sérias, como infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e hepatite B e C (consulte Considerações gerais sobre a hepatite), podem ser transmitidas pelo sangue e certos fluidos corporais. Se possível, os socorristas devem usar luvas de exame em nitrilo ou de látex para a melhor proteção. Se não for possível utilizar luvas, pode-se recorrer a um plástico. Como exemplo, os socorristas podem colocar as mãos dentro de um saco de plástico para alimentos ou de qualquer coisa impermeável. Máscaras faciais e lentes de segurança (ou proteções/escudos faciais) e batas e capas protetoras também devem ser usadas, caso haja o risco de respingos de líquidos ou sangue.

Depois que os primeiros socorros forem concluídos, os socorristas devem limpar a pele de qualquer contaminante. Por exemplo, eles devem lavar as mãos, incluindo debaixo das unhas, vigorosamente com água e sabão assim que possível. Se água e sabão não estiverem disponíveis, pode ser usado um produto de higiene das mãos à base de álcool.