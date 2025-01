Membros ou dedos cortados ou esmagados

Partes do corpo como os dedos das mãos e dos pés podem ser cortadas (amputadas). É igualmente possível que o tecido morra pelo fato de a circulação sanguínea ter ficado cortada, devido a anéis ou a outros mecanismos compressores. Um dedo lesionado, por exemplo, provavelmente irá inchar. Assim, se houver um anel em um dedo lesionado, deve ser removido assim que possível, antes do inchaço ocorrer. De igual modo, qualquer outro objeto que circunde uma parte do corpo deve ser retirado antes que a parte do corpo inche. Para retirar os anéis, pode ser aplicada uma tração suave e controlada. O uso de água e de sabão pode reduzir a fricção, facilitando sua extração. Caso contrário, é necessário cuidado médico.

As partes do corpo amputadas, quando preservadas de maneira adequada, podem ser, por vezes, novamente unidas no hospital. Para prolongar a vida do tecido, a parte cortada deve ser colocada em gaze estéril ou uma tolha de papel ou pano úmido e, depois, colocada em um saco de plástico seco e selado. O saco deve, então, ser colocado num outro saco ou recipiente com água e gelo. Não deve ser utilizado gelo seco. A parte cortada não deve ser colocada diretamente em água.