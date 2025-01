Luxações da rótula (luxação patelar) Por University of California, San Francisco Danielle Campagne , MD , Revisado/Corrigido: jan. 2023 VISUALIZAR A VERSÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

As luxações da rótula (patelares) ocorrem quando a rótula e os ligamentos que a prendem no lugar deslizam para as laterais e para fora do joelho.

A rótula pode deslizar para fora do lugar quando as pessoas, geralmente meninas adolescentes com uma anormalidade do joelho, tentam repentinamente mudar de direção.

A rótula aparenta estar fora do lugar e as pessoas sentem dor debaixo dela e não conseguem endireitar o joelho.

Os médicos conseguem diagnosticar uma luxação na rótula examinando o joelho.

Os médicos recolocam delicadamente a rótula no lugar, depois aplicam um imobilizador de joelho ou joelheira articulada. (Consulte também Considerações gerais sobre luxações.) As luxações da rótula diferem das luxações do joelho (que são muito mais sérias). As luxações da rótula são comuns. Muitas vezes elas ocorrem em meninas adolescentes que têm uma anormalidade anatômica da articulação do joelho, como ligamentos soltos ou ossos levemente desalinhados. Geralmente, a rótula desliza para fora do lugar quando as pessoas repentinamente tentam mudar de direção. As luxações da rótula podem ocorrer em esportes que envolvem uma torção repentina do joelho e/ou impacto (como futebol, ginástica, beisebol ao oscilar um taco, e hóquei no gelo). Elas também podem ocorrer quando pessoas tropeçam ou escorregam. Às vezes, a força que causou a luxação fratura a cartilagem na parte posterior da rótula ou faz com que um pequeno fragmento da extremidade do fêmur se quebre. Sintomas de uma luxação da patela A patela parece estar fora de lugar. As pessoas sentem dor sob a rótula. A articulação fica sensível e muitas vezes inchada. As pessoas não conseguem endireitar o joelho e muitas vezes conseguem mover a rótula de um lado para outro. Elas podem ficar incapazes de andar. Diagnóstico de uma luxação da patela Avaliação médica

Radiografias para verificar se há fraturas A patela luxada pode voltar ao lugar por si só antes que as pessoas cheguem a consultar um médico. Entretanto, as pessoas ainda devem se consultar com um médico para que ele possa pesquisar se há fraturas que possam ter ocorrido durante a lesão. Você sabia que... Os médicos conseguem diagnosticar uma luxação na rótula ao examinar o joelho. Se a rótula já tiver voltado ao lugar, eles poderão suspeitar ter sido uma luxação, pois detectam sangue dentro da articulação e a articulação fica sensível. Os médicos tiram radiografias de diversos ângulos para verificar se há fraturas. Tratamento de uma luxação da patela Manipulação para recolocar a rótula no lugar

Geralmente, uma bandagem elástica e muletas ou, às vezes, um imobilizador de joelho

Se a rótula permanecer instável, cirurgia Os médicos recolocam a patela delicadamente no lugar (chamado redução). Geralmente, nenhum sedativo ou analgésico é necessário. Em seguida, o joelho é examinado quanto a estabilidade, sendo movido por toda a sua amplitude de movimento (flexão e extensão do joelho). Se o joelho estiver estável, ele é enrolado em uma bandagem elástica, e as pessoas devem usar muletas. Se o joelho estiver instável, um imobilizador de joelho é aplicado. Esse dispositivo apoia o joelho e o impede de dobrar. O imobilizador deve ser usado por vários dias. Depois de removido, é necessário fazer fisioterapia para restaurar a força muscular e melhorar a amplitude de movimento do joelho. A articulação pode precisar ser reparada cirurgicamente por um cirurgião ortopedista, caso ocorra algum dos seguintes: Fratura de um osso.

Lesão da cartilagem na articulação.

O joelho continua instável depois do tratamento inicial. A cirurgia também pode ser feita usando um pequeno tubo de visualização inserido na articulação por uma diminuta incisão (cirurgia artroscópica) ou cirurgia aberta (que requer uma incisão maior).