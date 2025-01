As luxações do quadril ocorrem quando a cabeça em forma de esfera do osso da coxa (fêmur) salta para fora do encaixe arredondado do osso do quadril (pélvis).

Geralmente, os quadris sofrem luxação quando uma força intensa atinge um joelho flexionado e empurra a cabeça do fêmur para trás, por exemplo, quando um joelho atinge o painel do carro durante um acidente.

As pessoas com luxação do quadril muitas vezes têm outras lesões.

O quadril fica muito dolorido e geralmente as pessoas não conseguem mover a perna.

Os médicos diagnosticam essas luxações examinando o quadril e tirando radiografias.

Tipicamente, os médicos conseguem recolocar o quadril no lugar sem cirurgia, tipicamente depois de administrar medicamentos à pessoa para tornar o procedimento mais tolerável.

(Consulte também Considerações gerais sobre luxações.)

Na maioria das luxações do quadril, a cabeça do fêmur é empurrada para trás – chamado luxação posterior do quadril. Essas luxações geralmente ocorrem quando o joelho e o quadril estão flexionados (como ao sentar) e uma força intensa atinge o joelho. Uma causa comum é bater o joelho contra o painel de um carro em uma colisão. Também podem ocorrer luxações do quadril também quando as pessoas caem de um local alto (como uma escada) ou praticam um esporte de contato (como futebol e rúgbi). Em pessoas idosas, é necessário muito menos força para deslocar um quadril.

A força que causa a luxação no quadril muitas vezes também causa outras lesões. Por exemplo, quando uma luxação do quadril resulta de uma queda ou de uma lesão atlética, a pélvis, o joelho ou as pernas podem sofrer fratura e as costas ou a cabeça podem ser lesionadas.

Quando há luxação do quadril, os ossos podem sofrer fraturas, e os nervos, incluindo o nervo ciático (consulte Ciática), podem ser lesionados. Pode haver interrupção do fornecimento de sangue para a cabeça do fêmur, causando a necrose do tecido ósseo (chamado osteonecrose).

Uma articulação artificial do quadril também pode sofrer luxação. Às vezes, luxação ocorre depois de uma lesão, mas ela pode ocorrer enquanto as pessoas estiverem exercendo suas atividades diárias, até mesmo cruzando as pernas.

Sintomas de uma luxação do quadril As luxações no quadril são muito dolorosas. As pessoas geralmente não conseguem mover a perna. Quando o fêmur é empurrado para trás, a perna afetada parece menor e vira para dentro. Quando o fêmur é empurrado para frente, a perna vira para fora. Ela parece mais curta, mas não de forma tão evidente como quando o fêmur é empurrado para trás. Se os nervos forem danificados, partes do pé e do tornozelo podem ficar dormentes.

Diagnóstico de uma luxação do quadril Radiografias Se as pessoas acharem que seu quadril sofreu luxação, elas não devem ser movidas. Elas devem ser levadas ao pronto-socorro, geralmente de ambulância. Geralmente os médicos conseguem identificar uma luxação do quadril ao examinar a área. São tiradas radiografias para confirmar o diagnóstico e verificar se há fraturas.