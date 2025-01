As pessoas com “turf toe” geralmente têm uma dor repentina na articulação da base do dedão do pé. A articulação pode ficar inchada.

Como acontece com qualquer entorse de tecido mole, a gravidade do “turf toe” pode ser leve, moderada ou alta. Uma entorse leve normalmente causa inchaço e dor quando a articulação é movimentada e dura apenas uma ou duas semanas. Uma entorse moderada causa dor e inchaço no dedão, que dura mais do que algumas semanas. A maioria das entorses graves envolve a ruptura completa dos ligamentos na planta do pé. Entorses graves são raras, mas os sintomas duram mais do que algumas semanas, e a pessoa continua a ter dificuldade em mover o dedão.