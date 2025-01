Lesão do manguito rotador/bursite subacromial

Repouso

Reabilitação

O ombro pode ser mantido em repouso colocando o braço em uma tipoia durante alguns dias se a dor for moderada ou intensa. Devem ser evitados exercícios que envolvem a elevação do braço acima do nível do ombro, especialmente contra resistência. Assim que o ombro puder ser movimentado em sua amplitude de movimento sem dor, os músculos do manguito rotador poderão ser fortalecidos. Os exercícios para fortalecer alguns dos músculos permitem recuperar o equilíbrio do manguito rotador e diminuir sua colisão durante as atividades que implicam elevar o braço acima do nível da cabeça. Se a dor for intensa, os médicos podem prescrever medicamentos anti-inflamatórios ou às vezes aplicar um corticosteroide na cavidade acima do manguito rotador (bursa).

Por vezes, é necessária cirurgia quando o manguito rotador sofre ruptura ou quando a tendinite não desaparece com outros tratamentos. A cirurgia remove o osso em excesso do ombro, criando um espaço maior para o manguito rotador e prevenindo, assim, a compressão do manguito rotador quando o braço é movido acima do nível da cabeça. Se o manguito rotador sofrer ruptura, é geralmente recomendada uma reparação cirúrgica.