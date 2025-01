Fraturas por estresse do pé

No que diz respeito às fraturas do metatarso por estresse, é frequente surgir dor na parte dianteira do pé após uma atividade física longa ou intensa, desaparecendo brevemente após o término do exercício. Com exercício subsequente, a dor surge mais cedo e pode se tornar tão intensa que torna o exercício impossível e persiste mesmo quando não é suportado peso. Durante o exame físico, o pé pode mostrar sinais de inflamação aguda ou a dor pode ser reproduzida com a aplicação de pressão ou apertando o pé.

Pessoas com dor persistente profunda na virilha ou coxa ao levantar peso devem ser avaliadas quanto à presença de uma fratura do fêmur por estresse próxima à articulação do quadril.