A epicondilite lateral pode ser causada por lesões do lado esquerdo no tênis. Outras atividades (por exemplo, remar ou fazer flexões do antebraço ao segurar pesos e rodar uma chave de fendas repetida e forçosamente) também podem causar epicondilite lateral.

Entre os fatores que aumentam a probabilidade de desenvolver epicondilite lateral entre jogadores de tênis, contam-se a fraqueza dos músculos do ombro e do antebraço, o uso de raquete demasiado tensa ou com cabo excessivamente pequeno, bater na bola com a extremidade da raquete (e não com o ponto favorável) e o bater em bolas pesadas ou molhadas. Bater na bola com as costas da mão e permitir que o pulso seja fletido aumenta a probabilidade de desenvolver epicondilite lateral.