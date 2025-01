Precauções de segurança no mergulho e prevenção de lesões por mergulho

Como o mergulho pode envolver um grande esforço, os mergulhadores devem ter uma boa capacidade aeróbica (capacidade de exercício vigoroso) e não devem estar limitados por doenças cardíacas ou pulmonares. Geralmente, as pessoas com distúrbios que possam prejudicar o estado de consciência, de alerta ou o discernimento, como convulsões e diabetes tratado com insulina (pois pode causar níveis baixos de açúcar no sangue [hipoglicemia]), estão proibidas de praticar mergulho. Foram estabelecidos programas especiais para mergulhadores com diabetes. Em caso de dúvida, consulte um médico. Pessoas que sofreram um colapso espontâneo do pulmão (pneumotórax) não devem mergulhar.

Embora as diretrizes tradicionais sugiram que crianças com idades inferiores a 10 anos não devam mergulhar, os programas que ensinam crianças com 8 anos foram bem-sucedidos. A maioria dos instrutores de mergulho estão familiarizados com diretrizes para ensinar crianças a mergulhar. Os futuros mergulhadores devem ser avaliados por médicos familiarizados com a prática de mergulho relativamente à forma física e a fatores que possam aumentar o risco de lesões.

Quadros clínicos que podem impossibilitar o mergulho

Os mergulhadores profissionais podem ser submetidos a exames médicos suplementares, como de funcionamento do coração e dos pulmões, provas de esforço, de audição e de visão, bem como radiografias ósseas. Além disso, é absolutamente necessária uma formação adequada para mergulhar.