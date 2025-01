Explosões e qualquer ferramenta com um mecanismo de metal sobre metal podem levar a corpos estranhos intraoculares, pois fazem com que pequenas partículas voem em direção ao rosto da pessoa. Por exemplo, usar máquinas de alta velocidade (como furadeiras e serras) ou martelar um prego ou outro objeto metálico com um martelo pode produzir partículas metálicas de alta velocidade. Qualquer uma dessas partículas pode entrar no olho desprotegido e infiltrar-se profundamente no seu interior. Da mesma forma, se uma pessoa for acidentalmente atingida no olho por um lápis, um pequeno pedaço da ponta pode se quebrar e ficar preso no olho.

Os corpos estranhos que penetram o olho podem danificar as estruturas dentro do globo ocular e causar uma infecção no seu interior (endoftalmite).