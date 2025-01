Lesões nos rins

Exame de urina

Para lesões mais sérias, tomografia computadorizada

O histórico de eventos que provocou a lesão, os sintomas da pessoa e um exame físico ajudam os médicos a identificar as lesões renais. É coletada e examinada uma amostra de urina para verificar a presença de sangue. O sangue na urina de uma pessoa com uma lesão no tronco indica que a lesão pode envolver o rim. O sangue pode ser visível a olho nu (hematúria global) ou apenas visível usando um microscópio (hematúria microscópica).

Com as lesões penetrantes, a localização da ferida (se for na parte superior ou no meio do abdômen, nas costas ou no flanco) pode ajudar os médicos a determinar se o rim está danificado.

Adultos com sintomas leves, sem pressão arterial anormalmente baixa, e sangue na urina visível apenas com um microscópio têm provavelmente uma lesão pouco grave que se curará por si mesma. Geralmente, não são necessários testes adicionais. No caso de crianças e de adultos em que os médicos suspeitam de lesão mais séria, deve ser realizada uma tomografia computadorizada (TC) com meio de contraste radiopaco, um líquido que é visível nas radiografias.