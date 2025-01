Uma lesão na bexiga surge frequentemente quando se forma uma lesão na pélvis, como pode acontecer num acidente com um veículo a alta velocidade ou numa queda. As lesões penetrantes, geralmente causadas por disparos, raramente lesionam a bexiga. Além disso, uma lesão da bexiga pode ocorrer de forma não intencional durante uma intervenção cirúrgica que envolva a parte inferior do abdômen ou pelve (tal como a retirada do útero [histerectomia], parto cesariana ou a retirada do cólon [colectomia]).

(Consulte Considerações gerais sobre lesões no trato urinário e nos genitais).

Complicações Se as lesões na bexiga não forem prontamente tratadas, podem surgir complicações como as seguintes: Infecção

Sangramento persistente na urina (hematúria)

Micção frequente e urgente

Fuga de urina do trato urinário para os tecidos circundantes

Insuficiência renal

Abertura anormal entre a bexiga e um órgão interno, como a vagina, o cólon ou o ureter (fístula)

Perda de urina incontrolável (incontinência urinária)

Sintomas de lesões da bexiga Os sintomas mais frequentes de uma lesão na bexiga são a presença de sangue visível na urina, dificuldade de urinar e dor e distensão (inchaço) na pélvis e na parte inferior do abdômen ou durante a micção. Se a parte mais baixa da bexiga (onde está localizado o músculo que ajuda a controlar a micção) for lesionada, a pessoa pode apresentar incontinência urinária.

Diagnóstico de lesões da bexiga Cistografia, geralmente com tomografia computadorizada (TC) ou radiografias padrão O diagnóstico de lesão na bexiga pode ser melhor constatado por cistografia, procedimento no qual um meio de contraste radiopaco, um líquido que fica visível em radiografias, é injetado na bexiga e uma TC ou radiografias padrão são usados para procurar por vazamento (consulte Exames de imagem do trato urinário). As lesões da bexiga que ocorrem durante um procedimento cirúrgico costumam ser identificadas rapidamente no momento da cirurgia, portanto, exames de imagem da bexiga não costumam ser necessários.