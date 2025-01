Pneumotórax traumático ocorre quando há acúmulo de ar entre a parede torácica e o pulmão devido a uma lesão. Ele causa o colapso parcial ou total do pulmão.

As pessoas têm dor no peito e às vezes sentem falta de ar.

Geralmente é tirada uma radiografia do tórax.

Geralmente é inserido um tubo (tubo de toracostomia) no tórax para retirar o ar e permitir que o pulmão volte a inflar.

(Consulte também Introdução a lesões no tórax).

Pode ocorrer pneumotórax quando uma força contundente (por exemplo, um acidente com veículo a motor ou queda) ou uma lesão penetrante (como um ferimento por punhalada ou disparo) danifica os pulmões e/ou as vias respiratórias. O dano faz com que o ar saia do pulmão e se acumule entre o pulmão e a parede do tórax. O ar do pneumotórax também pode vazar para a pele do tórax ou pescoço. Muitas pessoas também têm sangue no espaço pleural (hemopneumotórax).

O pneumotórax de ambos os pulmões é muito perigoso. Entretanto, mais frequentemente apenas um pulmão é afetado. Um pneumotórax que afete somente um pulmão raramente é perigoso, a menos que a pessoa tenha um distúrbio pulmonar crônico (como asma ou DPOC [doença pulmonar obstrutiva crônica]) ou a menos que o pneumotórax seja um pneumotórax de tensão ou um pneumotórax aberto (um pneumotórax que se liga a uma ferida aberta na parede torácica).

Sintomas de pneumotórax traumático As pessoas sentem dor no peito. A maior parte da dor se deve à lesão que causou o pneumotórax. Elas podem sentir falta de ar ou respirar rapidamente e sentir que seu coração está acelerado, principalmente se a quantidade de ar for grande. Se o ar se acumular sob a pele, a pele parece estar estalando e faz um ruído crepitante ao ser tocada. Você sabia que...

Diagnóstico de pneumotórax traumático Radiografia do tórax Geralmente, os médicos diagnosticam um pneumotórax com base em uma radiografia do tórax. Às vezes, o pneumotórax é diagnosticado quando se faz uma TC ou ultrassonografia para diagnosticar outras lesões abdominais ou no tórax.