O pneumotórax de tensão ocorre quando o ar se acumula entre a parede torácica e o pulmão e aumenta a pressão no tórax, reduzindo a quantidade de sangue que retorna ao coração.

Os sintomas incluem dor no peito, falta de ar, respiração rápida e coração acelerado, seguidos de choque.

Os médicos geralmente podem diagnosticar pneumotórax de tensão com base no histórico, nos sintomas e nos resultados de exames da pessoa.

Os médicos inserem imediatamente uma agulha grande no tórax para retirar o ar.

(Consulte também Introdução a lesões no tórax).

Em um pneumotórax comum, a lesão em um pulmão deixa certa quantidade de ar penetrar no espaço entre o pulmão e a parede torácica (espaço pleural). Normalmente, o ar para de se acumular. No entanto, no pneumotórax de tensão, o ar continua a entrar no espaço pleural enquanto a pessoa respira e a pressão aumenta dentro do tórax. O aumento da pressão reduz o volume de sangue que retorna do corpo para o coração, pois o sangue não consegue forçar sua entrada no tórax e a volta para o coração. Consequentemente, o coração tem menos sangue para bombear para o corpo, resultando em choque. Esses efeitos podem ocorrer rapidamente, principalmente em pessoas ligadas a um ventilador mecânico. O pneumotórax de tensão pode ser rapidamente fatal.

Sintomas de pneumotórax tensional Inicialmente, as pessoas sentem dor no peito, falta de ar, respiram rapidamente e sentem que o coração está acelerado. À medida que a pressão no interior do peito aumenta, a pressão arterial cai a níveis perigosamente baixos (choque), a pessoa sente fraqueza e tontura, e as veias do pescoço podem ficar salientes.

Diagnóstico de pneumotórax tensional Avaliação médica Sempre que possível, os médicos diagnosticam pneumotórax de tensão com base no histórico, nos sintomas e nos resultados de exames da pessoa. Por exemplo, um lado do tórax pode se dilatar (ficar distendido) e os médicos podem ouvir um som oco ao bater ao nele com os dedos. Quando eles ouvem o tórax com um estetoscópio, podem não ouvir nenhum ar fluindo para o pulmão. Uma vez que o pneumotórax de tensão é uma emergência, os médicos iniciam o tratamento imediatamente em vez de realizar testes.