Um pneumotórax aberto ocorre quando o ar se acumula entre a parede torácica e o pulmão como resultado de uma ferida torácica aberta ou outro defeito físico. Quanto maior a abertura, maior o grau de colapso pulmonar e dificuldade de respiração.

Os sintomas incluem dor no peito, falta de ar, respiração rápida e coração acelerado, às vezes seguidos de choque.

Os médicos podem diagnosticar pneumotórax aberto com base nos sintomas e nos resultados de exames da pessoa.

Os médicos imediatamente cobrem o ferimento com um curativo de 3 pontos e, em seguida, inserem um tubo na cavidade torácica para remover o ar.

(Consulte também Introdução a lesões no tórax).

Quando as pessoas com uma abertura não selada na parede torácica inspiram, a pressão negativa gerada pela inspiração suga ar para o espaço entre o pulmão e a parede torácica (espaço pleural) a partir de 2 fontes diferentes de uma vez: a traqueia e a abertura na parede torácica. Há pouco fluxo de ar através de pequenos defeitos da parede torácica (ou feridas), de modo que há poucos efeitos adversos. No entanto, quando a abertura na parede torácica é de cerca de dois terços do diâmetro da traqueia ou maior, mais ar passa para o espaço pleural através da abertura na parede torácica do que através da traqueia, fazendo com que o pulmão colapse e impeça o ar inalado de fluir para dentro dos pulmões. Orifícios maiores podem levar ao colapso completo do pulmão.

Sintomas de pneumotórax aberto A ferida (ou abertura) no tórax é dolorosa e causa dificuldades de respiração. O ar entrando pela ferida normalmente faz um som característico de sucção. À medida que a pressão no interior do peito aumenta, a pressão arterial pode cair, às vezes a níveis perigosamente baixos (choque), a pessoa sente fraqueza e tontura, e as veias do pescoço podem ficar salientes.

Diagnóstico de pneumotórax aberto Avaliação médica Os médicos diagnosticam pneumotórax aberto com base no histórico, nos sintomas e no exame de toda a superfície do tórax da pessoa.