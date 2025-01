Lesão na aorta

Diagnóstico por imagem

É necessário realizar uma radiografia do tórax de qualquer pessoa que tenha tido uma lesão no tórax. Todavia, uma ruptura na aorta pode não ser vista em uma radiografia do tórax, e deixar esta lesão passar despercebida pode trazer consequências sérias. Assim, frequentemente são realizados outros exames de diagnóstico por imagem, como angiografia por tomografia computadorizada (TC), ecocardiograma, ultrassonografia ou aortografia (angiografia da aorta – consulte a tabela Tipos comuns de angiografia), quando lesões graves no tórax forem causadas por acidente com veículo a motor em alta velocidade ou por uma queda de altura.