Lesão contundente no coração

Um dano contundente no coração é um golpe no peito que fere os músculos cardíacos, lacera (rompe) as paredes do coração ou danifica uma válvula cardíaca.

As pessoas podem sentir que seu coração está batendo forte ou que está acelerado, sentir falta de ar ou apresentar pressão arterial perigosamente baixa.

São realizados eletrocardiograma (ECG) e ultrassonografia do coração (ecocardiograma).

As pessoas que têm um ritmo cardíaco anormal (batimentos cardíacos muito rápidos, muito lentos ou irregulares) são hospitalizadas para que o ritmo possa ser monitorado continuamente.

As pessoas que têm danos em uma válvula cardíaca ou uma laceração na parede do coração geralmente requerem cirurgia.

(Consulte também Introdução a lesões no tórax).

Uma lesão contundente é um golpe forte que não penetra na pele. As lesões contundentes no coração podem ser causadas por acidente com veículo a motor, uma queda de altura ou, menos frequentemente, por um golpe direto.

Uma lesão cardíaca grave pode ser fatal imediatamente ou logo após ela ocorrer. No entanto, muitas lesões pioram ao longo das horas ou mesmo depois de um período maior.

Um hematoma no músculo cardíaco (contusão do miocárdio) pode perturbar o batimento rítmico normal do coração, tornando os batimentos cardíacos rápidos demais, lentos demais ou irregulares (arritmia).

Uma laceração na parede do coração (ruptura ventricular) muitas vezes causa sangramento fatal antes que a pessoa possa ser levada a um hospital. Entretanto, algumas vezes o sangramento resultante de uma laceração pequena fica contido pela membrana que circunda o coração (pericárdio) por tempo suficiente para a pessoa receber tratamento. Esse sangue acumulado ao redor do coração pode interferir na capacidade do coração de se encher de sangue (consulte Tamponamento cardíaco).

O dano em uma válvula cardíaca pode causar insuficiência cardíaca.

Raramente, pode ocorrer uma ruptura na membrana que separa o lado direito do coração do lado esquerdo (ruptura septal). Essa laceração pode não causar sintomas até algum tempo depois uma lesão contundente. A pessoa pode então desenvolver insuficiência cardíaca.

Concussão cardíaca Concussão cardíaca é a parada súbita do coração (parada cardíaca) causada por um golpe na região frontal do tórax. Normalmente, este golpe envolve um objeto duro que se move com rapidez (como um taco de beisebol ou disco de hóquei). Assim, a concussão cardíaca ocorre geralmente durante atividades desportivas, em jovens. O motivo exato da parada cardíaca não está claro, mas a concussão cardíaca não resulta de um distúrbio cardíaco subjacente ou de dano físico ao músculo cardíaco. Alguns especialistas acreditam que a parada cardíaca ocorre porque o golpe se dá em um momento crítico durante o ciclo que produz cada batimento cardíaco. Depois disso, o golpe interrompe os sinais elétricos que mantêm o coração bombeando de forma contínua e regular.

Sintomas de lesão cardíaca contundente Uma lesão contundente no coração pode causar diversos sintomas. A maioria das pessoas manifesta dor e, frequentemente, apresenta manchas roxas ou outras lesões ao redor do esterno ou das costelas. Algumas pessoas têm sintomas de insuficiência cardíaca, como falta de ar. As pessoas podem entrar em choque. Sua pele pode ficar suada, fria e azulada, e a pressão arterial pode ficar perigosamente baixa. Os ritmos cardíacos podem ficar anormais. As pessoas podem sentir que seu coração está batendo forte, está acelerado ou está batendo anormalmente (palpitações).

Diagnóstico de lesão cardíaca contundente Eletrocardiograma (ECG) e ecocardiografia Caso se suspeite que a pessoa tem uma lesão contundente no coração, geralmente é feito um ECG para verificar a presença de ritmos cardíacos anormais. Algumas vezes os médicos também analisam o sangue para verificar se há substâncias (marcadores séricos) liberadas pelo coração danificado. Às vezes, é feito um ecocardiograma no pronto-socorro. O ecocardiograma pode revelar anormalidades na forma como as paredes cardíacas se movimentam. Ele também pode indicar sangue ou líquido ao redor do coração ou ruptura de uma parede cardíaca ou dano a uma válvula cardíaca.