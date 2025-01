Fraturas das costelas

Analgésicos

Tossir e respirar fundo

Independentemente de as fraturas de costelas serem identificadas, as pessoas recebem medicamentos para aliviar a dor (analgésicos). Pessoas com dor intensa geralmente recebem analgésicos opioides, como oxicodona ou hidrocodona. Às vezes, pessoas hospitalizadas que têm dor intensa são tratadas com anestesia do nervo ligado às costelas afetadas ou com injeção de medicamentos ao redor da medula espinhal (analgesia epidural).

Pede-se às pessoas com fratura de costela para tossir ou respirar profundamente cerca de uma vez a cada hora enquanto estiverem acordadas para manter os sacos de ar nos pulmões abertos e prevenir pneumonia.

Pessoas com diversas fraturas de costelas podem necessitar de tratamento no hospital.

Pessoas com tórax flácido muitas vezes precisam receber apoio respiratório com um ventilador até a cicatrização das lesões. Algumas pessoas com afundamento do tórax podem precisar de cirurgia para estabilizar as costelas e reduzir o risco de complicações, incluindo pneumonia, tempo de internação hospitalar e morte.