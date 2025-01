Lesão no ouvido

Existem casos em que uma orelha é arrancada da cabeça (avulsão). Uma orelha pode ser arrancada parcial ou totalmente. Esta ruptura é mais provável, pois as orelhas estão menos protegidas do que as restantes estruturas do corpo. Um cirurgião (geralmente um cirurgião especialista em cirurgia plástica ou distúrbios do ouvido) consegue frequentemente voltar a fixar uma orelha arrancada, mas nem todas as cirurgias são bem-sucedidas. Por vezes, os cirurgiões podem usar a cartilagem e a pele de outra parte do corpo ou usar pele artificial para construir uma nova orelha.