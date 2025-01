Lesão da medula espinhal em crianças

A lesão da medula espinhal pode ser causada pela distensão ou estiramento da medula espinhal, pressão nos nervos ou na medula espinhal (compressão da medula espinhal), concussão da medula espinhal (semelhante a concussão cerebral) e lesão aos vasos sanguíneos.

Em crianças com menos de oito anos de idade, lesões da medula espinhal no pescoço são mais comumente causadas por acidentes com veículos motorizados, quedas e maus-tratos. Em crianças com mais de oito anos, acidentes com veículos motorizados e lesões provocadas por esportes, principalmente devido a ginástica, mergulho, equitação, futebol americano e lutas, são causas comuns de lesões da coluna.

Em comparação a adultos, as crianças têm características anatômicas distintas (como uma maior relação do tamanho da cabeça para o tamanho do corpo e elasticidade dos ligamentos da coluna) que tornam as estruturas protetoras da medula espinhal (incluindo as vértebras) mais flexíveis. Como essas estruturas são tão flexíveis, a medula espinhal pode estar menos protegida contra estiramento, dilaceramento, compressão ou outras formas de danos quando o pescoço é lesionado. Assim, a medula espinhal pode ter mais propensão a ser lesionada mesmo quando as vértebras não o são.