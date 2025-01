O fígado pode ser danificado como resultado de um impacto (por exemplo, um acidente com veículos a motor) ou devido a um trauma penetrante (tal como uma ferida causada por disparos ou objetos cortantes). As lesões podem variar entre acúmulos de sangue relativamente pequenos (hematomas) no fígado e grandes rupturas que entram em profundidade no fígado. Visto que o fígado possui vários vasos sanguíneos de grande dimensão, o principal problema que resulta de uma lesão hepática é a ocorrência de um sangramento abundante. Quase todos os sangramentos decorrentes de uma lesão hepática ocorrem dentro da cavidade abdominal.