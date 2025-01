Considerações gerais sobre lesões abdominais

Tal como acontece com uma entorse no tornozelo ou com um braço fraturado, os órgãos abdominais incham após uma lesão (particularmente se foi realizada uma cirurgia). Apesar de, normalmente, existir espaço suficiente no abdômen para esse inchaço, um inchaço descontrolado aumenta a pressão no abdômen. O aumento da pressão comprime os órgãos e restringe seu suprimento de sangue, o que causa dor e danos nos órgãos. Esses danos causados por pressão são chamados síndrome do compartimento abdominal. É muito semelhante à síndrome compartimental, que pode ocorrer na parte inferior da perna quando lesionada por uma fratura, por exemplo. O aumento da pressão abdominal pode acabar aumentando a pressão em outros tecidos corporais, tais como os pulmões, os rins, o coração, os vasos sanguíneos e o sistema nervoso central. A síndrome do compartimento abdominal tende a surgir em pessoas com lesões graves ou com lesões que exijam cirurgia. A síndrome do compartimento abdominal é extremamente séria e aumenta o risco de morte.