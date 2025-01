Fraturas dos metatarsos

Redução aberta com fixação interna (ORIF): A ORIF consiste no reposicionamento dos fragmentos ósseos no lugar, mantendo-os fixos com parafusos e placas de metal.

Fusão dos ossos no meio do pé: A fusão é semelhante à ORIF. Os fragmentos ósseos são reposicionados e mantidos no lugar, como na ORIF, mas são posicionados de modo que os ossos lesionados no meio do pé possam crescer juntos de modo a se unirem numa peça única.