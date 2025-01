A fratura da clavícula é uma fratura do osso longo que percorre horizontalmente da extremidade do esterno até a extremidade da omoplata (escápula).

Essas fraturas ocorrem frequentemente após uma queda sobre um braço estendido ou após um impacto direto.

Essas fraturas podem causar dor, inchaço e, às vezes, uma protuberância ou nódulo quando o osso é quebrado.

Os médicos geralmente identificam as fraturas da clavícula com base no exame físico, mas tiram radiografias para determinar o local exato da fratura e a extensão da lesão.

A maioria das fraturas da clavícula requer somente uma tipoia, mas alguns tipos de fratura precisam de cirurgia.

Fraturas da clavícula são comuns, principalmente entre crianças.

Fratura da clavícula

A maioria ocorre próximo ao meio do osso. Os pedaços de osso quebrado podem se manter no lugar (o que é chamado fratura não deslocada) ou sair do lugar (fratura deslocada). Em algumas fraturas da clavícula, há ruptura dos ligamentos principais que fixam a clavícula ao osso do ombro.

Sintomas de fraturas da clavícula A área fica dolorida e inchada e a dor pode se estender ao ombro. As pessoas podem perceber que o osso está se movendo e está instável. Como a clavícula fica logo abaixo da pele e há pouco músculo para cobri-la, as pessoas podem ver uma protuberância ou galo no local em que o osso está fraturado. O osso fraturado raramente atravessa a pele, mas pode empurrar a pele para fora. Esse efeito é chamado efeito de tenda, pois lembra a estaca de uma tenda apoiando a tenda.

Diagnóstico de fraturas da clavícula Radiografias

Ocasionalmente outros exames de diagnóstico por imagem, como tomografia computadorizada (Consulte também Diagnóstico de fraturas.) Se as pessoas acharem que podem ter fraturado a clavícula, elas devem consultar um médico o quanto antes. Mesmo que os médicos geralmente possam identificar as fraturas da clavícula com base no exame físico, o diagnóstico inclui tirar radiografias para determinar o local exato da fratura e a extensão da lesão. Ocasionalmente, outros exames de diagnóstico por imagem, como tomografia computadorizada (TC), são necessários. A TC combina radiografia com tecnologia de computador para produzir uma imagem tridimensional mais detalhada da área lesionada.