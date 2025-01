Intoxicação por plantas e arbusto

A mamona contém ricina, um veneno extremamente potente. A ricina já foi usada em tentativas de assassinato e como uma arma de destruição em massa. As sementes da mamona possuem um revestimento bastante duro, portanto a mamona deve ser mastigada para liberar o veneno.

As bagas da ervilha-do-rosário contêm abrin, uma toxina relacionada e ainda mais potente que a ricina. As bagas podem ser fatais se ingeridas. As crianças podem morrer após mastigarem uma única baga.

A intoxicação por mamona ou ervilha-do-rosário pode causar vômitos e diarreia intensos (geralmente sanguinolentos) após um período atrasado. Posteriormente, as pessoas têm delírios e convulsões. Podem entrar em estado de coma e morrer.

Por vezes, os médicos tentam eliminar as bagas do estômago e dos intestinos antes de serem absorvidas. Não existe um antídoto, mas os médicos administram líquidos pela veia (via intravenosa) e outros cuidados para tratar os sintomas.